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Adana'da tefecilere yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

10.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefecilere yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Adana'da, tefecilik yaparak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlere yönelik 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i adil kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Polis, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur edip yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için 7 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, 1 milyon 723 bin 200 lira değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 45 bin lira, ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, alacak notlarının bulunduğu ajanda ve notlar ele geçirilmişti.

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Çağdaş Eczanesi
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Yalçın Eczanesi
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