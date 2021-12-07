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Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

07.12.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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