YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tehditle babasının parasını çaldırdıkları kişiyi gasbeden 3 sanığa dava

Adana'da tehditle babasının parasını çaldırdıkları kişiyi gasbeden 3 sanığa dava

29.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tehditle oto tamir ustası babasının iş yerindeki parasını çaldırdıkları kişiyi gasbettikleri öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, kentte Mert Ali G'nin gasp edilmesine ilişkin 2 Aralık 2022'de tutuklanan Abdullah K, Erhan O. ile tutuksuz Ahmet K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Mert Ali G'nin babası S.G'nin oto tamir ustası olarak kendisine ait işyeri olduğu, sanık Ahmet K'nin bir süre bu iş yerinde çalıştığı, daha sonra Ahmet K'nin Mert Ali G'yi sanık Erhan O. ile tanıştırdığı belirtildi.

Erhan O'nun müşteki Mert Ali G'yi babasının iş yerindeki kasada bulunan parasını çalması için silahla tehdit ettiği, Mert Ali G'nin babasına ait işyerindeki 5 bin dolar ile 40 bin lirayı alarak sanık Erhan O. ve yanındaki Abdullah K'ye teslim ettiği daha sonra sanıkların müştekiden kendisine ait telefonu satıp parasını kendilerine getirmesini istediği, müşteki Mert Ali G'nin polise giderek zanlılardan şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın değerinde: Yanan ormanlık alanda yetişti, köylüler her yerde onu arıyorAltın değerinde: Yanan ormanlık alanda yetişti, köylüler her yerde onu arıyor
Sinop'ta kalkan balığının kilosu 400 liraya düştüSinop'ta kalkan balığının kilosu 400 liraya düştü
Mersin’de karadut hasadı: Kilosu 50 liradan ihraç ediliyorMersin’de karadut hasadı: Kilosu 50 liradan ihraç ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Adana gasp dava

Adana Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Ayten eczanesi
Karatas
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Kozan sağlik eczanesi
Saricam
Deva eczanesi
Saimbeyli
Doğuş eczanesi
Seyhan
Nilsu eczanesi
Seyhan
Parlak eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.