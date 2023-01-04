Adana'da tehditle eşinin parasını gasbettiği öne sürülen sanığa 6 yıl 4 ay hapis

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Ç. ile eşi müşteki G.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın olay günü, müştekinin de bulunduğu annesine ait merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikamete giderek 250 lira istediği eşi G.Ç'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine öldürmekle tehdit edip, kati hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde darbedip yaraladığı ve parayı zorla eşinden aldığını belirtilerek, E.Ç'nin "silahla gece vakti konutta yağma" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık E.Ç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben G.Ç'nin bulunduğu eve gitmedim. Kimseden para istemedim. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki G.Ç. ise eşinden şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.Ç'yi "silahla gece vakti konutta yağma" suçundan 6 yıl, "hakaret" suçundan ise 4 ay olmak üzere, toplamda 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

