Adana'da tekerleği yolda oluşan çukura düşen tır, çekiciyle kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yolda çökme sonucu oluşan çukura tekerleğinin düşmesi sonucu mahsur kalan tır, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sinan Kavuklu'nun kullandığı tırın ön sağ tekerleği, Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Yaklaşık bir saat askıda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Çukur, belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldı.



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