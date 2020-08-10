Adana’da Temmuz ayında 485 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana’da 2020 yılı Temmuz ayı içinde 236 bin 339 aracın kontrol edildiği, bin 286 aracın trafikten men edildiği, 485 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 236 bin 339 aracın kontrol edildiği kaydedildi.

Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 286 aracın trafikten men edildiği, 485 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtilen açıklamada, “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam; 439 maddi hasarlı, 382 yaralamalı, 6 ölümlü olmak üzere toplam 827 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 587 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

