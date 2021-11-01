Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan H.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık H.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen tanık İ.K, "H.K'yi tanıyorum. Kendisi DEAŞ terör örgütü mensubudur. H.K. Mahmut Özden'e (DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı grubu içerisinde faaliyet gösterir. Örgütsel ders ve toplantılara katılırdı. Ayrıca üzerinde silah taşırdı. H.K. örgütsel amaçla ismini bilmediğim bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirmişti." beyanında bulundu.

H.K'nin kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede H.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve kentte örgütün talimatları doğrultusunda bir kişiyi silahla yaraladığı, örgüte silah ve malzeme temin ettiği dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın "kasten yaralama" suçundan ise Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

