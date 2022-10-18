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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

18.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan İ.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 5 yıla kadar olmak üzere 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen gizli tanık, "İ.Ç'yi örgütsel toplantılarda gördüm. İ.Ç. emirliğini Mahmut Özden'in yaptığı, Yamaçlı Grubu içinde aktif faaliyet gösterirdi. Örgüt adına kentte gerçekleştirilen bıçaklı yaralama, darp ve tehdit olaylarına bizzat katıldığını biliyorum. Adana'da terör örgütü DEAŞ adına yazılama eylemlerine katılmıştı." şeklinde ifadesine yer verildi.

Sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, 2021 yılında Yamaçlı Grubu adına İstanbul'a giderek burada örgüt üyeleriyle görüştüğü ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen İ.Ç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

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