Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.B. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Savcı, İ.B'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, örgütün Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığını, kentte örgütsel ders ve toplantılar düzenlediğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

İ.B. savunmasında, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel eyleme katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



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