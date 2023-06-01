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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

01.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.S, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kod isim kullandığı, örgütün silahlı eylemlerine ilişkin videolar izlediği ve propaganda yaptığı belirlenen S.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık S.S, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve kod isim kullanmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten S.S, "Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliye ve beraat istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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