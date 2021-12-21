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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

21.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kentte gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Baskınlarda ekipler adreslerde arama yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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