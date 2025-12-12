Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve kadrosunda önemli yıldızları barındıran Wolverhampton Wanderers'ta (Wolves) işler çığırından çıktı. Yaşanan büyük maddi sıkıntılar ve borç yükü, kulübü iflasın eşiğine getirdi. Kulüp yönetimi, ekonomik darboğazdan kurtulabilmek için futbol dünyasında ender görülen bir "tasfiye" kararı aldı.

"BATAN GEMİNİN MALLARI": HERKES SATILIK!

Gelen son dakika bilgilerine göre; Wolverhampton yönetimi, kadrodaki bütün oyuncuları satış listesine koydu. Takımın yıldızları, genç yetenekleri ve kaptanları dahil olmak üzere "satılamaz" denilen hiçbir oyuncu kalmadı.

Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle, normal şartlarda astronomik bonservis bedelleri istenen oyuncuların bile çok cüzi rakamlara, adeta "kelepir" fiyatına elden çıkarılacağı öğrenildi.

TÜRK KULÜPLERİ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Wolverhampton'da yaşanan bu büyük kriz, transfer dönemine hazırlanan Türk devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de tarihi bir fırsat doğurdu.

Avrupa devlerinin radarındaki isimlerin bile "değerinin çok altında" fiyatlarla takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig devlerinin, İngiliz ekibindeki bu "indirim günlerini" yakından takip ettiği ve menajerlerin şimdiden kulüplerin kapısını aşındırmaya başladığı belirtiliyor.