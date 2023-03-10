Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı"na 15 yıla kadar hapis istemi

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu M.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

M.S'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt adına sözde istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü, kendisine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, 2 kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldüğü bilgilerine de iddianamede yer verildi.

DEAŞ'ın kontrolündeki bölgede nöbet tuttuğu ve evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.S, suçlamaları kabul etmedi.

