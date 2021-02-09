Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye maddi destek sağlamak için iki esnafı silahla tehdit ederek 300 bin lira haraç istediği ileri sürülen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla kimliğini belirlediği zanlılardan N.Y’yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği eş zamanlı operasyonda M.Ö, B.E, E.Ö, S.S.E. ve M.S'yi de yakaladı.

Zanlıların adresinde ele geçirilen yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, M.Ö, B.E, E.Ö ve S.S.E. tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

