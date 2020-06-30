YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 1 yıl 11 ay 12'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Y. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.Y, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanık A.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların ''terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 11 ay 12'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Adana Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.