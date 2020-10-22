YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar C.B. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık C.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, C.B'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi

Adana Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:28
İkindi
15:32
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Ataman Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
Çete lideri yakayı ele verdi
Çete lideri yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.