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Adana'da terör örgütü PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

AA AA
11.03.2024 11:02
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Adana'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 14 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu A.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibatının belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflar tespit edildiği belirtildi.

A.Ş'nin iddianamede yer alan itiraf niteliğindeki "2011 yılında Suriye'de PKK terör örgütüne katıldım. Örgüt içinde ideolojik eğitimin yanı sıra silah sökme takma, hedefe nişan alma gibi eğitimler aldım. Bölgede örgüte ait evlerde silahlı nöbetler tuttum. 2 yıl boyunca eğitimlere devam ettim. Sonrasında örgütten kaçtım." beyanına da yer verildi.

Sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı ve örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabından propaganda yaptığı, PKK işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı kaydedilen iddianamede, A.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık A.Ş. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Adana dava iddianame terör örgütü

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