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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ö.Ş, S.G. ve O.T. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ö.Ş. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ö.Ş, ''PKK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ö.Ş'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mütalaa PKK/KCK terör örgütü Sanık savunması

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