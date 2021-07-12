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Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi

12.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.Ç, O.E, B.M, M.K, E.T. ve A.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık F.Ç. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını, örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan F.Ç'yi 1 yıl 10 ay, O.E, B.M. ve M.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, sanık E.T'yi ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık A.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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