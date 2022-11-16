Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeynep T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın operasyon düzenlenen adresinde 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş 33 örgütsel not bulunduğunu, bunların da örgütün sözde üst yönetimi tarafından teröristler için gönderilen talimatları içerdiğini belirtti.

Mütalaasında sanığın, ayakkabıları farklı illerdeki cezaevlerine göndermeye çalıştığını, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine direkt bağlı faaliyet gösteren "Zindan Komitesi" adına da "cezaevi bölgeler sorumlusu" olarak Türkiye genelinde faaliyet gösterdiğini aktaran savcı, Zeynep T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

