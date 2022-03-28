Adana'da terör örgütü şüphelisi yabancı uyruklu yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordinesiyle Yunusoğlu Mahallesi'nde, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu İ.A'yı yakaladı.
Ekipler, İ.A'yı gözaltına aldı.
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