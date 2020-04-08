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Adana'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan Songül D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Songül D, savunmasında, terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, ''Adana'da birtakım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. Örgütün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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