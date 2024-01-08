YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

08.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Yüksel yönetimindeki 33 ASC 083 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktıTrafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Adana Pozantı Otomobil Tır kaza

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Ayten eczanesi
Karatas
Şahin eczanesi
Pozanti
Gökçe eczanesi
Seyhan
Berfin eczanesi
Seyhan
Mahfesiğmaz eczanesi
Cukurova
Soydan eczanesi
Yuregir
Afetevleri eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.