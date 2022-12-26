YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

26.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, kente giriş yapan tırı takibe alıp daha sonra durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda, sürücü dinlenme alanındaki çanta ve poşetlerde 120 kilo 350 gram esrar bulundu.

Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyhan’da yeni yıl kutlamaları erken başladıSeyhan’da yeni yıl kutlamaları erken başladı
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Konya’daCHP’li büyükşehir belediye başkanları Konya’da
Balıkesir’de araç sayısı 539 bin olduBalıkesir’de araç sayısı 539 bin oldu
Anahtar Kelimeler:
esrar Adana uyuşturucu Tır

Adana Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:44
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazartesi

Zehra Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Cadde Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.