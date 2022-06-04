YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi

04.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığını değerlendirdikleri tırı takibe aldı.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurup aradı.

Tırdaki 6 valizde 65 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheliler M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu:Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cumartesi

Serhad Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.