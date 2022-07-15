Adana'da tırdan mazot çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi park halindeki tırdan mazot çaldığı sırada yakalandı.
100. Yıl Mahallesi'nde devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki bir tırın çevresinde gezinen kişinin durumundan şüphelendi.
Yaptıkları kontrolde tırdan hortumla plakasız hafif ticari araca mazot aktarıldığını tespit eden bekçiler, hırsızlık şüphelisi Yalçın G'yi (25) yakaladı.
Zanlı Yalçın G, işlemleri için 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Bu arada, şüphelinin "tehdit" ve "görevi yaptırmama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz