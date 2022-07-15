Adana'da tırdan mazot çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi park halindeki tırdan mazot çaldığı sırada yakalandı.

100. Yıl Mahallesi'nde devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki bir tırın çevresinde gezinen kişinin durumundan şüphelendi.

Yaptıkları kontrolde tırdan hortumla plakasız hafif ticari araca mazot aktarıldığını tespit eden bekçiler, hırsızlık şüphelisi Yalçın G'yi (25) yakaladı.

Zanlı Yalçın G, işlemleri için 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Bu arada, şüphelinin "tehdit" ve "görevi yaptırmama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

