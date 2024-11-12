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Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu

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12.11.2024 10:01
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Adana'da lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Dedektör köpeğin, aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiklere gizlenmiş 89 pakette 53 kilogram esrar bulundu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Mahsun B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Adana uyuşturucu Tır lastik

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