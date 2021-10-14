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Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

14.10.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 HY 470 plakalı tır, İncirlik Bulvarı'nda 01 S 2277 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ve minibüste bulanan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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trafik kazası Adana

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