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Adana'da trafik kazasında ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılacak

06.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazasında ölen öğrencinin adı kütüphanede yaşatılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde, 17 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce'nin adı, okulunun kütüphanesine verildi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulunda oluşturulan kütüphane, merhum 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce'nin adıyla açıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, açılış töreninde, ülkenin bütün okullarında kütüphanesiz okul kalmaması için büyük bir proje ortaya koyduklarını söyledi.

Teşkilatlarının bu kapsamda canla başla çalıştığını ifade eden Bilgili, Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulunun bu işe anlam katacak bir adım attığını ve okulun sevilen öğrencisi Büyükce'nin adını kütüphaneye verdiğini belirtti.

Bilgili, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da proje kapsamında ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Muhammet Berat Büyükce'nin annesi Şirin Büyükce de katıldı.

- Olayın geçmişi

Adana'nın Kozan ilçesinde 17 Aralık'ta E.K'nin kullandığı 01 D 1728 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde 8. sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz'a (13) çarpmıştı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büyükce, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Yılmaz ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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