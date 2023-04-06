Adana'da tüfek ve bıçakla 2 market soyan zanlı kamerada

Şakirpaşa Mahallesi'nde 11 Mart'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, markete girerek görevlileri tehdit edip kasayı sökmeye çalıştı. Eyleminde başarılı olamayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Bu olaydan bir gün sonra aynı mahalledeki başka bir markete giren zanlı, pompalı tüfekle görevliyi tehdit ederek kasadaki 4 bin lirayı alıp kaçtı.

Şüpheli, 27 Mart'ta da başka bir markete elinde bıçakla girerek görevliyi tehdit edip 1000 lirayı alıp uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 soygunun da bir elinde "tüy", diğer elinde "kaplan" dövmesi bulunan kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi olaylardan emniyetten 28 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki U.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli U.A, olayların yaşandığı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SOYGUNLAR VE SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Marketlerden birinin güvenlik kamerasınca, zanlının elinde pompalı tüfekle içeriye girmesi üzerine çocukların da arasında olduğu müşterilerin panikle kaçışması, daha sonra şüphelinin kasayı yerinden sökemeyince uzaklaşması kaydedildi.

Başka bir marketin güvenlik kamerası kaydında da zanlının elinde tüfekle içeriye girip kasayı yerinden sökerek uzaklaşması yer aldı.

Son olayda ise şüphelinin elinde bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.



