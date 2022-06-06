Adana'da "Türkiye Sigorta Sohbetleri" programı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Aktif büyüklüğümüzü 14,3 milyar liraya ulaştırdık. Prim üretiminde ise 11,8 milyar lira ile liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Benli, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Sigorta Sohbetleri" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sigorta sektöründe son dönemde art arda son derece önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Türkiye Sigorta olarak Adana'nın kendileri için önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Benli, "2021 yılında Adana'da prim üretimimiz 260 milyon lira olarak, çok önemli bir yere sahip oldu. 2022 nisan itibarıyla ise Adana'da hayat dışı prim üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış kaydederek 194 milyona ulaştı. Ürettiğimiz primin yaklaşık yüzde 60'ı tarım sigortalarına ait." diye konuştu.

Benli, Türkiye'de meteorolojik afetlerde ilk sırayı şiddetli yağış ve selin aldığını ikinci sırada ise dolu ve fırtınanın olduğunu ifade ederek, artan bu afetler karşısında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için tarım sigortasının adeta bir kalkan görevi gördüğünü kaydetti.

- "Sigortalılık oranının artırılmasını arzu ediyoruz"

"Üreticiler veya çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları halinde bir hasar olduğunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Bu sebeple üretimin sürekliliği için emeklerimizi şansa bırakmayıp mutlaka devlet destekli tarım sigortası yaptırmalıyız." diyen Benli, bir diğer konunun ise deprem olduğunu söyledi.

Benli, Adana'nın deprem kuşağında olduğunu dile getirerek, "Ancak, DASK istatistikleri kapsamında Türkiye'de 10,7 milyon aktif poliçe ile yüzde 54 sigortalılık oranı varken Adana'da bu durum 215 bin aktif poliçe ile yüzde 45 seviyelerinde. Bu oranı önce Türkiye ortalamasına, daha sonra da üzerine çıkarmamız gerekiyor. Türkiye Sigorta olarak bu alanda hem ülkemizdeki hem de Adana'daki deprem farkındalığının ve sigortalılık oranının artırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

- Aylık ortalama katkı payı sıralaması

Adana'nın sigorta farkındalığının giderek arttığı bir şehir olduğuna işaret eden Benli, bu artışa paralel olarak zorunlu sigortalar dışındaki ürünlerde de prim üretiminin artış gösterdiğini aktardı.

Benli, şöyle konuştu:

"Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın nisan ayında örneğin muhtelif kazada yüzde 278, ferdi kazada yüzde 166, kaskoda yüzde 91, yangında yüzde 107 ve mühendislik sigortalarında ise yüzde 142 artış gerçekleştirdik. Bir diğer konu bireysel emeklilik sistemi ve tasarruf ekonomisi. Tasarruflar, sürdürülebilir bir büyümenin tesisinde, gelir dağılımı dengesizliklerinin azaltılmasında ve kamusal destekler yoluyla yoksulluğun giderilmesinde hayati öneme sahip kaynaklardan biri."

Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Adana'nın yaklaşık 180 bin katılımcı ile 7. sırada yer aldığını aktararak, aylık ortalama katkı payı sıralamasında Adana'nın 4. sırada yer aldığını bildirdi.

- "Dünyaya örnek model teşkil etmeyi hedefliyoruz"

Benli, dünyaya örnek model teşkil etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Aktif büyüklüğümüzü 14,3 milyar liraya ulaştırdık. Prim üretiminde ise 11,8 milyar lira ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Ancak liderlik konumunu rakamların ötesine taşıyarak, bilgimiz, tecrübemiz, vizyonumuz ve üretimimizle Türkiye'de sigortacılık anlayışına yön vermeyi, dünyaya örnek model teşkil etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sigortacılık sektörünün büyümesi ekonomin büyüdüğüne işaret etmekte"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da sigortacılık sektörünün gelişime açık ve dinamik bir sektör olduğunu söyledi.

Kıvanç, şunları kaydetti:

"Sigortacılık sektörünü cazip kılan en önemli fonksiyonu, fon yaratmak ve yaratılan fonları çeşitli yatırım enstrümanları vasıtasıyla ekonomiye kazandırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde finansal piyasaların en önemli yapı taşlarından biri olan sigortacılık sektörü, gelişmekte olan ülkelerin de en dinamik sektörlerinden bir tanesi. Türkiye'de sigortacılık sektörünün büyümesi ekonomin büyüdüğüne işaret etmektedir."

Moderatörlüğünü Hakan Güldağ ve Vahap Munyar'ın yaptığı panelde, Benli ve Kıvanç'ın yanı sıra Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman ve Adana Çiftçiler Birliği 2. Başkanı Bülent Özekici de katılımcıların sorularını yanıtladı.

