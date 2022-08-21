Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cuma U. yönetimindeki 01 TE 259 plakalı otomobil, Gürümze Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Cuma U. ile otomobilde bulunan eşi Melihat U. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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