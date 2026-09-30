Dilan Polat gözaltına alındı! İfade verirken fenalaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Polat'ın sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü gösterildi.

İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Dilan Polat, ifade vermek için savcılığa çıkarıldı. Polat'ın ifade işlemi sırasında fenalaştığı, sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi.