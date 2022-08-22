YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

22.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail K. yönetimindeki 06 ED 1101 plakalı otomobil, İncirci Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, sürücü İsmail K. ile otomobilde bulunan eşi Ayşe K. yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildiAdana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Feke yaralı

Adana Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:54
Öğle
12:47
İkindi
16:29
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Ömer Faruk Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.