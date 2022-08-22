Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail K. yönetimindeki 06 ED 1101 plakalı otomobil, İncirci Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, sürücü İsmail K. ile otomobilde bulunan eşi Ayşe K. yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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