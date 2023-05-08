Adana’da üniversite öğrencileri kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Diyanetin gençlik çalışmalarında aktif olarak görev alan üniversite öğrencileri ile aralarında Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’den gelen öğrencilerin de bulunduğu grubun umreye gönderilmesi nedeniyle Adana Havalimanı’nda program düzenlendi. Umreye gidecek öğrencilerle bir araya gelen Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, umre ziyareti ve ibadetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgi verdi.

Müftü Taşcı, "Rabbimiz insana hayatında birçok fırsatlar sunar. Sizler genç yaşta bu fırsatı ve heyecanı yakaladınız. Ömrünüz boyunca unutamayacağınız hatıralarınız olacak. Umre bir ibadettir. Bu sebeple her gününüzü ve her anınızı çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz" dedi.

Umre ziyaretinin gençler için önemine değinen Taşcı, “Bundan sonraki süreçte de Diyanetimizin gençlik hizmetlerine devam etmenizi ve çalışmalarımıza omuz vererek gücünüz nispetinde faaliyetlerimize destek olmanızı temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu projeyi devam ettireceğiz. Rabbim bu ibadetlerini kolaylaştırsın kabul eylesin" diye konuştu.

İl Müftülüğü Hac ve Umre Müdürü Ali Hancer’de umre ibadeti için ilk defa kutsal beldeye gidecek öğrencilere yapacakları işlem ve ibadetlerde dikkat edecekleri hususlara dair bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler de duygularını paylaşarak imkan sunan yetkililere teşekkür etti.

Umreye gidecek olan gençler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

