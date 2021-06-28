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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

28.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilo 459 gram sentetik uyuşturucu, 1063 uyuşturucu hap, 87 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram Afyon sakızı, 1 gram kokain, 56 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 145 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 145 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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