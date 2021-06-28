Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilo 459 gram sentetik uyuşturucu, 1063 uyuşturucu hap, 87 gram eroin, 67 gram esrar, 10 gram Afyon sakızı, 1 gram kokain, 56 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 145 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 145 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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