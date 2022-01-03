Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

Adana'da, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 191 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022'de çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 557 gram sentetik uyuşturucu, 1073 uyuşturucu hap, 2 kilo 282 gram esrar, 70 gram eroin, 24 gram kokain, 121 kök Hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 550 lira ele geçirildi.

Zanlılardan 25'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 166'sı serbest bırakıldı.



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