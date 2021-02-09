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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

09.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da, 1-7 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 208 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 330 gram esrar, 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu, 508 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 51 gram eroin, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 208 zanlıdan 28'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 179'u serbest bırakıldı.

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