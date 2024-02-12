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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

AA AA
12.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 zanlıdan 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-11 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 33 gram esrar, 54 gram kokain, 2 bin 239 uyuşturucu hap, 0,68 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 10 hassas terazi, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, adreslerdeki 46 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana uyuşturucu operasyon tabanca tüfek

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