Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 3 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 8 tabanca ve bunlara ait 78 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 193'ü serbest bırakıldı.