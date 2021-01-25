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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

25.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 3 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 8 tabanca ve bunlara ait 78 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 193'ü serbest bırakıldı.

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