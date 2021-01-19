YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

19.01.2021 07:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:54
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Atalı Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı

Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı

Hırsızlık şüphelisi 7 kadın girdikleri apartmanda yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 7 kadın girdikleri apartmanda yakalandı

Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu

Seyhan’dan 3 ayrı noktada tenis kursu

Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı

Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı

Başkan Çay: "Derdimiz memleket, çabamız hizmet"

Başkan Çay: "Derdimiz memleket, çabamız hizmet"

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.