YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

23.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında ara yakalamalarda 15 şüphelinin daha tutuklandığı, 50 bin 804 uyuşturucu hap, 12 kilo 400 gram esrar, 576 gram metamfetamin, 158 cinsel içerikli hap, 64 gram sentetik kannabinoid, 5 gram kokain, 3 gram eroin, 112 bin 500 boş makaron, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bu silaha ait 31 mermi ele geçirildiği bildirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için 13 Ocak'ta operasyon düzenlemiş, 16 zanlı gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Doğancem Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Adana'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.