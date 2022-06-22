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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

22.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisi oyalamaya çalışan çiftin evinin damında, 33 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 17 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Barış Mahallesi'ndeki iki katlı ikamete baskın yapan ekipler, duvardan atlayıp bahçe kapısını açtıktan sonra binanın kilitli kapısının açılması için zili çaldı.

Bu sırada ikinci katın balkonuna çıkan şüpheli D.T. (24), ekiplere "Ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim. 155'i arayacağım." diyerek polisleri oyalamaya çalıştı.

İkamette uyuşturucu bulunduğunu değerlendiren ekipler, kapıyı levyeyle açarak içeriye girdi.

Polis, ikametin damındaki saksılarda bir kısmı sökülmüş 33 kök Hint keneviri buldu.

Ekipler, kendilerini oyalayan D.T. ile kocası S.T'yi (28) gözaltına aldı.

Operasyonda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, zanlılardan 15'i yakalandı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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