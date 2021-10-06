Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1845 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



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