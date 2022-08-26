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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

26.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Yeşilyurt ve Şehit Duran mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.B. (33), Ö.A. (29), Y.Y. (27) ve H.K. (23) gözaltına alındı.

Adreslerde, ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar ile 1,55 gram kokain, 82,93 gram sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve 9 bin 838 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, Ö.A. ve H.K. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana uyuşturucu operasyon torbacı

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