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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

18.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 136 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, 34 gram kenevir tohumu, metal arama detektörü ve 26 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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