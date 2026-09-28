SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan'ın, daha fazla forma şansı bulabilmek adına ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Deneyimli orta saha oyuncusuyla Suudi Arabistan kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları bir yandan sezonun geri kalanı için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan kadro planlaması çalışmalarına hız verdi. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken sarı-kırmızılı ekipte, yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Galatasaray da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor 1

Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki deneyimli orta sahanın, kariyerinin son bölümünde daha fazla forma şansı bulabileceği ve düzenli olarak oynayabileceği bir projede yer almak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda İlkay Gündoğan'ın, ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DEVREDE

Galatasaray da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor 2

Tecrübeli futbolcunun durumuyla Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte olası tekliflerin resmiyet kazanmasının beklendiği öne sürüldü. Süreci yakından takip eden Galatasaray yönetiminin de oyuncunun vereceği karara göre bir yol haritası belirleyeceği kaydedildi. Yıldız ismin sarı-kırmızılı formayla kariyerine devam edip etmeyeceği ocak ayında yaşanacak gelişmelerle netlik kazanacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı!Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı!
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyorduGalatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu
Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.