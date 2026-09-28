Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Trendyol Süper Lig'de milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları bir yandan sezonun geri kalanı için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan kadro planlaması çalışmalarına hız verdi. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken sarı-kırmızılı ekipte, yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki deneyimli orta sahanın, kariyerinin son bölümünde daha fazla forma şansı bulabileceği ve düzenli olarak oynayabileceği bir projede yer almak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda İlkay Gündoğan'ın, ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DEVREDE

Tecrübeli futbolcunun durumuyla Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte olası tekliflerin resmiyet kazanmasının beklendiği öne sürüldü. Süreci yakından takip eden Galatasaray yönetiminin de oyuncunun vereceği karara göre bir yol haritası belirleyeceği kaydedildi. Yıldız ismin sarı-kırmızılı formayla kariyerine devam edip etmeyeceği ocak ayında yaşanacak gelişmelerle netlik kazanacak.