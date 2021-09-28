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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

28.09.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, teknik takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 8 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 41,21 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 3,30 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 7 eldiven, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 530 lira ele geçirildi.

Operasyonda, şüphelilerin evinde uyuşturucu kullanan 10 kişi de yakalandı.

Polis, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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