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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

10.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı araçlar ve adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 23 saksıda ekili halde Hint keneviri, 750 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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Gözaltı Adana

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