YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

13.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 5 zanlının merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, 3 bin 594 uyuşturucu etkili hap, 3,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki şüpheliler Hasan K, Furkan Y, Nurullah G, Fettah Kaan Y. ve Bilal G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket tasarladıÖğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket tasarladı
Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildiKastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi
Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyorKars’ta renk cümbüşü yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu operasyon tüfek uyuşturucu hap

Adana Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Taştepe eczanesi
Cukurova
Sevilay çakmak eczanesi
Yuregir
Şafak eczanesi
Imamoglu
Sevgili eczanesi
Kozan
Cumhuriyet eczanesi
Kozan
Okan eczanesi
Seyhan
Beyaz eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.